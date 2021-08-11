Финалисты Фестиваля рыжих в Нижнем Тагиле попадут на концерт экс-солиста группы N.E.V.A. Кирилла Нечаева

VI Фестиваль рыжих в Нижнем Тагиле вновь пройдёт в онлайн-формате. На этот раз Центр развития туризма города проведёт онлайн-фотомарафон, победители которого будут приглашены на концерт екатеринбургского музыканта Кирилла Нечаева, прославившегося своими пародиями на известных исполнителей.

Для участия в конкурсе тагильчане могут присылать свои снимки до 1 сентября. Лучшие из них выберут подписчики туристического портала Нижнего Тагила. Организаторы напоминают, что традиционно участвовать в фотоконкурсе могут все желающие, а не только обладатели рыжей шевелюры.

Концерт Кирилла и награждение победителей конкурса пройдёт 4 сентября в гриль-баре «Маринад».

Кирилл Нечаев выступал в составе екатеринбургской рок-группы N.E.V.A, которая стала известна четыре года назад благодаря выступлению на проекте «Минута славы» на Первом канале. Сейчас Кирилл больше известен как пародист и сольный исполнитель. После распада группы о музыканте заговорили вновь, когда он стал публиковать в своём Instagram каверы на известные песни российских поп-исполнителей.