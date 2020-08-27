Фестиваль рыжих в Нижнем Тагил пройдёт в интернете

V Фестиваль рыжих, придуманный Центром развития туризма, состоится 13 сентября. Мероприятие пройдёт в онлайн-формате — организаторы выберут лучшие фотографии «рыжиков» и любителей яркого цвета.

До 9 сентября тагильчан приглашают принять участие в фотоконкурсе на сайте проекта. Присылайте организаторам свои снимки в одной из номинаций: «Король и Королева», «Рыжий косплей», «Рыжий питомец», «Рыжий ребёнок», «Самое яркое воспоминание».

Награждение победителей состоится 13 сентября в баре «Гора». Во время эфира будут объявлены победители фестиваля, которых пригласят на праздник, и состоится выступление кавер-группы «Контрабанда». Эфир пройдёт 13 сентября с 15:00 до 17:00 в социальных сетях Центра развития туризма.

Фестиваль рыжих проходит в Нижнем Тагиле с 2015 года. По набережной Тагильского пруда проходят сотни ярких горожан и гостей города. Для участников организуют праздник с конкурсами, подарками, игровыми зонами и концертами. В прошлые годы на фестивале выступали московская группа «Борис Грим и братья Грим» и певица Катя Чехова.