Фигуранта дела о «массовых беспорядках» оставили под арестом несмотря на 612 поручительств за него

Фигуранта дела о «массовых беспорядках» 27 июля Егора Жукова оставили под арестом, пишет «Дождь». Суд отказал ему в апелляционной жалобе и отказался приобщить к делу 612 поручительств за него.

Прокурор выступил против приобщения поручительств к делу, так как «поручители не пришли в суд и не могут подтвердить свое волеизъявление». При этом издатель «Медиазоны» Пётр Верзилов, также выступивший поручителем, подчеркнул, что его и других поручителей не пустили в зал заседания по распоряжению судьи. Ранее рэпер Оксимирон также пришёл на заседание суда и заявил, что готов внести за Жукова залог в размере двух миллионов рублей. В зал заседаний его также не пустили якобы из-за нехватки свободных мест.

Корреспондент «Русской службы Би-би-си» Наталья Зотова уточнила, что поручительства от Верзилова, Оксимирона, юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь и других приобщены.

«Прокурор возражает против 612 поручительств, чьи авторы в суд действительно не пришли», — написала она в Twitter.

Дело о «массовых беспорядкахІ завели после несогласованной акции протеста 27 июля, которая закончилась массовыми жесткими задержаниями участников полицией.