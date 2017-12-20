Федерация включила отстранённых скелетонистов и бобслеистов в список на ОИ

Федерация бобслея России включила в предварительный состав на Олимпийские игры-2018 всех отстранённых российских скелетонистов и бобслеистов, поскольку эти спортсмены «чистые», со ссылкой на президента федерации Александра Зубкова пишет «Р-Спорт». По его словам, далее решение за Международным олимпийским комитетом.

Апелляции в CAS на решение о пожизненном отстранении от Олимпиад и аннулировании результатов на Играх-2014 подали 12 российских бобслеистов и скелетонистов: Александр Зубков, Дмитрий Труненков, Алексей Негодайло, Александр Касьянов, Алексей Пушкарёв, Ильвир Хузин, Ольга Стульнева, Александр Третьяков, Сергей Чудинов, Елена Никитина, Мария Орлова и Ольга Потылицына.

«Мы подали апелляции в CAS. Мы получили одобрение от МОК, что можно ускоренный процесс рассмотрения. Теперь ждём дату. Были ли включены в предварительный список на Игры отстранённые спортсмены? Все спортсмены отправлены, которые были, а МОК пусть принимает решение. Мы не считаем, что они виновны в чём-то, мы считаем, что они "чистые"», — заявил Зубков.

Напомним, исполком МОК 5 декабря объявил о возможности допуска к Играм-2018 только «чистых» российских спортсменов без допинговой истории под олимпийским флагом и в специальном статусе «спортсмены-олимпийцы из России» (OAR). Комиссия МОК определит список российских спортсменов, которые смогут выступить на зимних Играх-2018 под олимпийским флагом, не позднее 28 января.