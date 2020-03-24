ФБК обвинил Маргариту Симоньян и Тиграна Кеосаяна в присвоении половины выделенных на фильм «Крымский мост» средств

Главный редактор RT Маргарита Симоньян, её муж Тигран Кеосаян, а также их родственники получили в виде гонораров 46 из 100 млн рублей, выделенных Фондом кино на создание фильма «Крымский мост. Сделано с любовью!», сообщается в новом расследовании Фонда борьбы с коррупцией.

В ноябре 2018 года «Би-би-си» сообщала, что Фонд кино без конкурса выделил на фильм 100 млн рублей — решение было принято после письма в Минкультуры первого замглавы администрации президента Алексея Громова. Средства были перечислены компании «Студия 8 рядов», которую возглавляет брат Кеосаяна Давид.

Маргарита Симоньян, написавшая сценарий фильма, получила за него 9 млн рублей. Режиссёр фильма Тигран Кеосаян получил за свою работу 13,8 млн рублей. Вторым режиссёром картины выступила дочь Кеосаяна, 23-летняя Александра, которая заработала благодаря съёмкам фильма более 4 млн рублей. Давид Кеосаян за работу продюсером фильма получил 8 млн рублей, а ассистенты продюсера — его сын Эдмунд с женой Юноной Глотовой — 3,7 млн и 6,1 млн рублей соответственно. В итоге 45,8 млн рублей, выделенных Фондом кино на фильм, получили Симоньян, Кеосаян и их родственники. Навальный отмечает, что весь актёрский состав фильма получил в общей сложности 10 млн рублей.

ФБК также выяснил, что создатели фильма получили дополнительные 54 млн рублей в виде гранта от Фонда развития кинематографии, образования и культуры — деньги фонд получил в 2017 году от бизнесмена Аркадия Ротенберга, чья компания строила Крымский мост.

Ранее, 10 марта, ФБК выпустил расследование, в котором говорится, что Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян заработали через подконтрольные фирмы 720 млн рублей за три года.