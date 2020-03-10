ФБК рассказал о тайной империи Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна

Фонд борьбы с коррупцией выпустил новое расследование, посвящённое главному редактору Russia Today Маргарите Симоньян и её мужу режиссёру Тирану Кеосаяну. По данным ФБК, через производство выходящей на НТВ телепередачи «Международная пилорама», которую ведёт Кеосаян, супруги через подконтрольную им фирму «Инвенто» получили практически полмиллиарда рублей.

«Схема работы "Инвенто" устроена следующим образом. Они ежемесячно получают платежи по госконтракту от "Аэрофлота", платят за реальное размещение рекламы на НТВ и Russia Today, а разницу оставляют себе. Всё кажется нормальным, пока мы не узнаем цифры. Всего по этим контрактам за три года (2017, 2018, 2019) "Инвенто" получило 660 миллионов рублей от "Аэрофлота". Агентство Симоньян заработало на них 404 миллиона. И ещё один контракт, за 2020 год на 300 миллионов, исполняется сейчас. Экстраполируем данные за предыдущие периоды и предположим, что тут "Инвенто" заработает ещё 253 миллиона рублей. Всего 657 миллионов за четыре года», — рассказывает в видеоролике основатель ФБК Алексей Навальный.

По данным ФБК, то, что не уходит прямиком на счета Симоньян, Кеосаяна и их семьи, запускается в специальную сеть связанных между собой компаний, каждая из которых оказывает другой некие «услуги», выдаёт и возвращает займы, переводит на депозиты и так далее.

«Все эти деньги много раз перемешиваются, к ним добавляются средства от других "клиентов", деньги перегоняются со счёта на счёт, но в результате всё равно оказываются у наших главных героев, их родственников и друзей», — говорится в расследовании.

Помимо «Инвенто», ключевыми фирмами в системе обогащения Симоньян, по предположениям ФБК, служат ещё два рекламных агентства — «МАРСКЕОС» и «Колизеум».

«Агентство "МАРСКЕОС", дорогие читатели. "МАР С КЕОС". Ребус уровня дошкольной группы — спрятались так спрятались. Это ещё одно рекламное агентство Симоньян, снова оформленное на подставное лицо. Бенефициары зашифрованы в названии. Со вторым агентством, "Колизеумом", всё совсем просто. Оно напрямую принадлежит Тиграну Кеосаяну», — заявляют в фонде.

Согласно информации ФБК, деньги в «Колизеум» поступали от оргкомитета ЧМ-2018 по футболу (209 млн рублей), олигарха Виктора Вексельберга (70,5 млн рублей) и фонда «Сколково» (50 млн рублей). Основной клиент агентства «МАРСКЕОС» — благотворительный фонд ФСБ.

«Каждый месяц с января 2018 года этот фонд платит 8,3 миллиона рублей за "непрерывное пиар-сопровождение деятельности МВД РФ". <…> Агентство Симоньян два года получает ровно по 100 млн рублей за улучшение имиджа МВД. Она за деньги пиарила МВД, когда МВД подбрасывало наркотики Голунову. Она за деньги хвалила МВД, когда полицейские в судах по "московскому делу" рассказывали о страшной боли от пластикового стаканчика. Она за деньги оказывала услуги "непрерывного пиар-сопровождения МВД", когда полиция задерживала матерей за получение посылки с лекарством для больного ребёнка. В чём именно заключаются эти услуги, для нас остаётся загадкой. Разве что в твиттере мы нашли какие-то фрагменты услуг. Однако вряд ли они стоили 100 миллионов в год», — заявляют в ФБК.

Кроме того, по данным Фонда борьбы с коррупцией, с помощью аудиторских фирм семья Маргариты Симоньян занимается «отмыванием денег».

«Платежи таким фирмам, на первый взгляд, не вызывают вопросов — ну оказывают аудиторы услуги, помогают с бухгалтерией. Однако объёмы платежей всё сразу расставляют на свои места. Симоньян и Кеосаян просто загоняют туда часть денег от своих "заказов", а потом забирают их оттуда же. Со счетов двух фирм, "Корсаков" и ППР, на личный счёт Маргариты Симоньян ушло 48 миллионов. На счет её супруга — 48 миллионов. На счёт сестры — 19 миллионов. Вы миллион раз слышали выражение "отмывание денег". Именно так оно и выглядит. Симоньян переводит кучу денег фирмы аудиторам, а они возвращают ей хорошую долю уже чистых, отмытых рубликов прямо на личный счёт», — говорит Навальный.

Подводя результаты своего расследования, в ФБК заявляют, что «через три рекламных агентства, одну студию и две конторы для отмывания государственная пропагандистка и единоросска Маргарита Симоньян со своим мужем заработала 720 миллионов рублей за три года».