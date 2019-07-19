ФБК нашёл у родственников главы Мосгоризбиркома две квартиры на берегу моря в Хорватии (ВИДЕО)

Семье руководителя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова принадлежат две квартиры в Хорватии, со ссылкой на официальную выписку на недвижимость сообщает Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.

По данным ФБК, жена и сын Горбунова владеют в Хорватии фирмой Ika Astra, которой принадлежит недвижимость на 330 тысяч евро. Это две соседние квартиры в доме в городе Ика: одна из них пятикомнатная, вторая двухкомнатная, их общая площадь достигает 200 квадратных метров. Дом, где находятся квартиры, расположен на берегу Адриатического моря, отметили в ФБК.

Согласно декларации Горбунова за 2018 год, ему принадлежат два участка, три жилых дома, садовый дом и квартира. Его жена владеет шестью участками, гаражом, двумя домами и тремя квартирами. В декларации сказано, что вся недвижимость Горбунова и его супруги находится в России.

Ранее Алексей Навальный опубликовал видео, на котором с дрона снята подмосковная дача Горбунова. По информации ФБК, её площадь составляет 900 квадратных метров, стоимость — 60 миллионов рублей.

Напомним, Мосгоризбирком отказал ряду независимых кандидатов, в том числе сотрудникам ФБК Любови Соболь и Ивану Жданову, в регистрации на выборы в Мосгордуму, назначенных на 8 сентября. Кандидаты считают, что их сняли с выборов незаконно. С 14 июля в Москве ежедневно проходят акции в их поддержку. Также политики призывают своих сторонников принять участие в согласованном митинге на проспекте Сахарова 20 июля.