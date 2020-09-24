ФАС заинтересовалась ценой лекарства от коронавируса

Федеральная антимонопольная служба отправила фармпроизводителям запросы об обоснованности оптовой цены препарата от коронавирусной инфекции «Арепливир», со ссылкой на пресс-службу ведомства пишет РИА Новости.

В ФАС отметили, что препарат не входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, поэтому цены на него государство не регулирует. В случае включения «Арепливира» в список Минздрав установит предельно допустимую цену его продажи.

Российский препарат «Арепливир» начали продавать в аптеках 21 сентября, его производит компания «Промомед». Упаковка препарата из 40 таблеток в розницу стоит 12 тысяч рублей и отпускается по рецепту врача.