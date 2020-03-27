ФАС сообщила о картельном сговоре на рынке гречки

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев заявил, что на рынке гречки ведомством обнаружены признаки картельного сговора, пишет РИА Новости.

«Есть всё-таки элементы сговоров между производителями, которые пытались вести себя недобросовестно», — рассказал он.

По словам Артемьева, продавцам гречки грозит до шести лет лишения свободы. Ранее сообщалось, что гречневая крупа в России в марте подорожала на 3,7%. Председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что Минпромторг, Федеральная налоговая служба, Росстат и коммуникационный центр правительства начали оперативный мониторинг цен.

В Свердловской области из-за эпидемии коронавируса продажи гречки увеличились на 327%, при этом стоимость крупы выросла на 30%.

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