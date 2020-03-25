Росстат зафиксировал рост цен на продукты питания

В Росстате отмечают рост индекса цен на продукты питания на 0,3% за неделю (с 17 по 23 марта). В целом, согласно данным ведомства, годовая инфляция ускорилась с 2,3% до 2,5% впервые с марта 2019 года.

Как сообщается на сайте Росстата, больше всего выросли цены на сахар-песок и гречку 7% и 2,8% соответственно, куриные яйца подорожали на 1,4%, рис, пшеничная мука и макароны на 1,0-1,2%. Также за неделю выросли цены на соль, мясо, консервы, молоко и подсолнечное масло.

Рост цен коснулся и плодоовощной продукции. Репчатый лук подорожал на 3,5%, картофель на 2,6%, морковь — на 2,5%, яблоки — на 1,4%, белокочанная капуста — на 1,3%. При этом снизилась цена на огурцы, сразу на 6,1%.