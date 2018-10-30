ФАС признала коммунальные тарифы в Свердловской области завышенными

Федеральная антимонопольная служба после плановой выездной документарной проверки отменила 20 тарифов, принятых РЭК Свердловской области, со ссылкой на пресс-службу ведомства пишет 66.ru.

По мнению специалистов ФАС, региональная энергетическая комиссия приняла необоснованные тарифы на 2016–2018 годы в сфере электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

«Органом регулирования субъекта РФ в представленных документах и материалах не отражён анализ экономической обоснованности принятых расходов по всем статьям затрат, а также были выявлены экономически необоснованные расходы, подлежащие исключению», — отметили в ведомстве.

Согласно выданному предписанию ФАС, РЭК предстоит заново пересмотреть 20 тарифных решений и привести их в соответствие с законодательством.

«После того как антимонопольное ведомство отменяет подобные решения РЭКов, как следствие, происходит снижение тарифов для конечных потребителей, в том числе населения», — заявил замначальника Управления регионального тарифного регулирования ФАС Евгений Киселёв.

Речь идёт о ценах в сфере электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Напомним, весной 2017 года РЭК Свердловской области утвердила новые нормативы потребления холодной и горячей воды, а также электроэнергии для содержания общего имущества в многоквартирном доме, согласно которым объём нормативного потребления варьируется от 1,96 до 4,69 кВт⋅ч в зависимости от параметров дома.