ФАС предложила не выпускать на рынок мобильные устройства без российского ПО

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила в Минкомсвязь проект поправок, предусматривающих обязательную установку российского программного обеспечения на смартфонах, планшетах, ноутбуках и стационарных компьютерах весом до 10 кг для выхода на российский рынок, пишет «Коммерсантъ». Речь идёт о браузере, антивирусе, программе геопозиционирования и мессенджере.

Перечень устройств, типов ПО, порядок формирования и ведения реестра будут позже устанавливаться правительством. В ФАС подтвердили, что законопроект направлен в Минкомсвязь и напомнили, что в России абонентское оборудование связи подлежит сертификации.

«Выполнение требований по предустановке и удаляемости приложений, не влияющих на работоспособность устройств, станет одним из условий сертификации такого оборудования», — заявил заместитель главы ведомства Анатолий Голомолзин.

В то же время представитель ассоциации РАТЭК (входят Apple, Samsung, Huawei, Google, Philips) Антон Гуськов заявил, что для подтверждения условий предустановки и удаляемости приложений и софта таких стандартов не существует, что делает требования невыполнимыми хотя бы до выработки таких стандартов, и уточнил, что при реализации проекта Россия отстанет технологически.

По данным собеседников издания на рынке связи, документом обеспокоена компания Apple, которая направила в ФАС соответствующий отзыв и надеется на продолжение обсуждения законопроекта. «Яндекс», в свою очередь,только выиграет от инициативы, поскольку сейчас вынужден платить десятки миллионов долларов в год за предустановку своих приложений в смартфонах.