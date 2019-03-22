ФАС начала проверку обоснованности тарифов на вывоз мусора в Свердловской области

Федеральная антимонопольная служба России начала проверку экономической обоснованности тарифов на вывоз мусора в Свердловской области и ещё трёх регионах РФ, со ссылкой на пресс-службу ведомства пишет ТАСС.

Кроме Среднего Урала, проверки начались в Карачаево-Черкесской Республике, Кировской и Сахалинской областях. В случае если ФАС обнаружит какие-либо нарушения закона, то примет соответствующие меры реагирования, заявили в ведомстве.

Напомним, в феврале губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил правительству проработать вопрос о снижении тарифов на вывоз мусора. По данным Министерства ЖКХ, снижать тарифы планируется за счёт снижения налога на прибыль и имущество региональных операторов, эта работа ещё не завершена. В то же время региональные министры надеются на то, что на федеральном уровне будет принято решение об отмене НДС для региональных операторов — в этом случае тариф можно будет снизить более существенно и для жителей Екатеринбурга, например, платёж составит 123,23 рубля в месяц.