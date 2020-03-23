Фармацевты во Франции определили препараты, помогающие в лечении коронавируса

Французская биофармацевтическая компания Pharnext создала список из 97 часто выписываемых препаратов, которые могут помочь в лечении осложнений, связанных с заражением коронавирусом COVID-19, со ссылкой на пресс-релиз компании сообщает телеканал BFMTV.

«Стратегия Pharnext заключалась в том, чтобы оценить, какую именно часть клеточного механизма затрагивают коронавирусы (в частности, COVID-19, SARS, MERS). Это позволило компании выявить уже утверждённые препараты для лечения распространённых заболеваний, которые эффективны и для борьбы с заболеваниями, сопутствующими COVID-19», — говорится в пресс-релизе компании.

Значительная часть этих препаратов используется для лечения таких распространённых заболеваний, как сахарный диабет второго типа и гипертония, — отмечается, что у людей именно с такими проблемами со здоровьем заболевание, вызванное COVID-19, протекает в тяжёлой форме.

В Pharnext подчеркнули, что четыре лекарственных препарата уже проходят клинические испытания. Среди них — препарат для лечения малярии «Хлорохин», о свойствах которого ранее неоднократно упоминал президент США Дональд Трамп.

Ранее, в конце января, российский Минздрав опубликовал список препаратов для лечения коронавируса: в этом перечне оказались лекарства, используемые для борьбы с ВИЧ, гепатитом C и рассеянным склерозом.

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