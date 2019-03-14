Facebook и Instagram заявили о возобновлении работы после крупнейшего сбоя

Facebook и Instagram заявили о возобновлении работы после крупнейшего в истории соцсетей сбоя, который продолжался около 10 часов, однако проблемы у части пользователей ещё сохраняются. 13 марта примерно с 19:00 мск пользователи во всём мире начали жаловаться на сбои в работе Facebook и Instagram, свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Треть жалоб о сбоях в Facebook связаны с невозможностью загрузить ленту новостей, столько же — с невозможностью войти в аккаунт, такое же количество пользователей заявили, что приложение у них вообще не работает.

Пользователи Instagram чаще жаловались на проблемы с лентой (45%). Отдельные жалобы касались исчезновения постов и комментариев. У многих не работали stories, личные сообщения.

WhatsApp у большинства пользователей продолжает работу, жалобы на него поступали из Парагвая, Индии и Аргентины.

В Facebook сообщили, что были проблемы с доступом «ко всему семейству приложений», компания пообещала как можно скорее всё исправить. На 14 марта проблем с Facebook не фиксируется.

У Instagram до сих пор сохраняются проблемы со stories у части пользователей.