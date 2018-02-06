Европейские банки ужесточили контроль за счетами россиян

Иностранные банки стали более тщательно проверять счета нерезидентов и запрашивать дополнительные документы с их владельцев, со ссылкой на нескольких зарубежных банкиров и юристов пишет РБК.

По словам источника в швейцарском банке из топ-5, у тысяч россиян могут быть заблокированы зарубежные счета «по причине создания видимости смены налогового резидентства».

Банки Европы стали обновлять сведения о клиентах, чтобы избежать репутационных рисков в связи с запуском международного обмена информацией для борьбы с трансграничными схемами уклонения от налогов, заявила руководитель практики «международное право и налоги» компании «Лемчик, Крупский и партнёры» Яна Семеняка. По её словам, крупные банки давно находятся под пристальным вниманием контролирующих органов, так как в них среди прочих держат средства фигуранты «кремлёвского доклада», опубликованного Минфином США. Сейчас практика ужесточения требований к клиентам распространилась и на мелкие банки, которые раньше могли открыть счёт нерезиденту по одному паспорту.

По словам банкиров, есть два ключевых момента, на которые обращают внимание иностранные банки. Первый — источник денег, для этого банки запрашивают справки о доходах. Если клиент не может предоставить необходимые документы, банки могут или ограничить операции на списание средств, или установить повышенную комиссию за обслуживание счёта. Второй фактор — подтверждение налогового резидентства.

В конце 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий от налогового контроля с 2018 года россиян, больше 183 дней в год живущих за рубежом. До этого валютным резидентом считался гражданин России, приехавший в страну хотя бы на один день в год.

Напомним, в иностранных банках полностью запрещены некоторые операции для резидентов — например, на иностранные счета нельзя зачислять доходы от трастов, деривативов, продажи зарубежной недвижимости, до 2018 года — от продажи ценных бумаг. Ранее о необходимости ослабить валютный контроль заявлял министр экономики Максим Орешкин.