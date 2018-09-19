ЕВРАЗ заселяет тагильские водоёмы белым амуром и толстолобиком

Сегодня сотрудники управления охраны природной среды ЕВРАЗ НТМК выпустили в Нижнетагильский пруд 700 молодых особей белого амура — травоядной рыбы семейства карповых. Ещё 4100 рыб будут заселены в Ленёвское водохранилище. Мальки были выращены на Среднеуральском рыбокомбинате и закуплены ЕВРАЗ НТМК специально для улучшения экологии крупнейшего водохранилища Нижнего Тагила. Стоимость одного малька составляет примерно 25 рублей.

«ЕВРАЗ НТМК занимается зарыблением нижнетагильских водоёмов впервые, — рассказала АН “Между строк” начальник управления охраны природной среды Светлана Неугодникова. — Сотрудники уральского филиала федерального агентства по рыболовству провели исследования Нижнетагильского и Ленёвского водохранилища, оценили качество воды, состояние растительности, рыбные запасы и сделали выводы, что на дне водоёмов очень много растительных остатков, бактерий и вредных микроводорослей. Всё это вызывает уменьшение количества в воде растворённого кислорода и пагубно влияет на экологию пруда».

Специалисты агентства предложили для зарыбления водоёмов два вида рыб-«мелиораторов» — белого амура и толстолобика. Поедая в сутки столько растительности, сколько весит сам, белый амур хорошо очищает водоёмы. При температуре воды 25–30 °С суточный рацион может превышать массу самой рыбы. За год молодь белого амура вырастает со 100 до 700 граммов, а более взрослые особи могут достигать веса до 40 килограммов при длине 120 сантиметров.

В следующем году ЕВРАЗ НТМК планирует выпустить в городские водохранилища популяцию толстолобика.

Напомним, в июне сотрудники управления охраны природной среды комбината слили в Нижнетагильский пруд нескольких десятков литров микроводоросли хлореллы. С помощью хлореллы увеличивается поступление кислорода в водоём, что позволяет более активно проходить окислительным реакциям в толще воды.