Общество

ЕВРАЗ заселяет тагильские водоёмы белым амуром и толстолобиком

19.09.2018 15:48
ЕВРАЗ заселяет тагильские водоёмы белым амуром и толстолобиком

Сегодня сотрудники управления охраны природной среды ЕВРАЗ НТМК выпустили в Нижнетагильский пруд 700 молодых особей белого амура — травоядной рыбы семейства карповых. Ещё 4100 рыб будут заселены в Ленёвское водохранилище. Мальки были выращены на Среднеуральском рыбокомбинате и закуплены ЕВРАЗ НТМК специально для улучшения экологии крупнейшего водохранилища Нижнего Тагила. Стоимость одного малька составляет примерно 25 рублей.

«ЕВРАЗ НТМК занимается зарыблением нижнетагильских водоёмов впервые, рассказала АН “Между строк” начальник управления охраны природной среды Светлана Неугодникова. Сотрудники уральского филиала федерального агентства по рыболовству провели исследования Нижнетагильского и Ленёвского водохранилища, оценили качество воды, состояние растительности, рыбные запасы и сделали выводы, что на дне водоёмов очень много растительных остатков, бактерий и вредных микроводорослей. Всё это вызывает уменьшение количества в воде растворённого кислорода и пагубно влияет на экологию пруда».

Специалисты агентства предложили для зарыбления водоёмов два вида рыб-«мелиораторов» — белого амура и толстолобика. Поедая в сутки столько растительности, сколько весит сам, белый амур хорошо очищает водоёмы. При температуре воды 25–30 °С суточный рацион может превышать массу самой рыбы. За год молодь белого амура вырастает со 100 до 700 граммов, а более взрослые особи могут достигать веса до 40 килограммов при длине 120 сантиметров.
В следующем году ЕВРАЗ НТМК планирует выпустить в городские водохранилища популяцию толстолобика. 

Напомним, в июне сотрудники управления охраны природной среды комбината слили в Нижнетагильский пруд нескольких десятков литров микроводоросли хлореллы. С помощью хлореллы увеличивается поступление кислорода в водоём, что позволяет более активно проходить окислительным реакциям в толще воды.

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