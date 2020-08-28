ЕВРАЗ запустил мобильное приложение, помогающее сделать работу в цехе безопаснее

Компания ЕВРАЗ первой в стране разработала мобильное приложение «Охота на риски», которое помогает выявлять и ликвидировать риски на производстве. Сотрудники компании, установившие приложение, будут фиксировать небезопасные места или процессы на своих участках и отправлять эту информацию в базу данных для получения советов. Сообщения о рисках автоматически получают десятки людей в компании вплоть до топ-менеджмента ЕВРАЗа.

Как пояснили в пресс-службе компании, в единой информационной системе приложения классифицируются и группируются риски и соответствующие им меры реагирования. С его помощью также можно оформить отказ от небезопасной работы.

Сотрудники предприятия будут использовать приложение с соблюдением правил безопасности: съёмки объектов производятся только с безопасных мест и там, где разрешено пользоваться смартфоном. Кроме того, они смогут отправлять текстовые сообщения. За каждый идентифицированный риск работники получают баллы, которые они смогут обменять на призы и корпоративные подарки.

«“Охота на риски” — один из ключевых инструментов системы “Риск-управление”, которая активно внедряется в ЕВРАЗе с начала 2020 года и заключается в превентивном устранении потенциальных угроз. Использование мобильного приложения позволяет вовлечь в процесс большее количество сотрудников, поскольку это удобный, быстрый и простой способ сообщить о рисках и добиться их ликвидации», — говорит вице-президент ЕВРАЗа по охране труда, промышленной безопасности и экологии Константин Рубин.

ЕВРАЗ уже несколько лет использует новейшие технологии и цифровые решения в рамках программы Цифровой трансформации. Приоритетными направлениями для развития выбраны продвинутая аналитика, экспертные системы, мобильные решения, безбумажный документооборот, видеоаналитика. Цифровые инструменты внедряются на производстве и в области коммуникаций с сотрудниками. В июне на ЕВРАЗе было внедрено мобильное приложение «Антивирус», которое оперативно информирует сотрудников о подозрениях на коронавирусную инфекцию.

На сегодняшний день у мобильных приложений ЕВРАЗа около 30 тысяч корпоративных пользователей.