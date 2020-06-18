ЕВРАЗ запустил мобильное приложение, которое поможет бороться с распространением COVID-19

Компания ЕВРАЗ внедрила мобильное приложение «Антивирус», которое оперативно информирует сотрудников о подозрениях на коронавирусную инфекцию. Оно базируется на приложении Stopp Corona, которое было разработано компанией Accenture совместно с Австрийским Красным Крестом для более успешного и технологичного выявления признаков заболевания.

Как пояснили в пресс-службе компании, приложение «Антивирус» содержит памятку действий сотрудника при заражении COVID-19, разработанную ЕВРАЗом, и общие рекомендации по карантину согласно требованиям Роспотребнадзора. Для того, чтобы определить круг общения работников с подозрением на инфекцию, приложение анонимно обменивается контактами с устройствами других сотрудников компании, находящихся рядом. Обмен осуществляется автоматически через Bluetooth, либо в ручном режиме. В случае, если у сотрудника возникает подозрение на COVID-19, все его контакты получат уведомление о необходимости самоизоляции.

Таким образом, сервис позволит быстро разрывать цепочку распространения COVID-19. С его помощью отдел по управлению персоналом может своевременно коммуницировать с заразившимися сотрудниками, обговаривать с ними план действий, отправлять их на удалённую работу из дома.

«Антивирус» уже внедряется в Дивизионах «Урал» и «Сибирь», приложение будет доступно всем сотрудникам компании. За каждую установку приложения ЕВРАЗ выделяет средства на приобретение средств защиты и антисептиков для медицинских учреждений в регионах присутствия компании.

«В ЕВРАЗе широко используются мобильные решения – это часть программы Цифровой трансформации компании. Сейчас все наши усилия направлены на предотвращение заболевания сотрудников, и внедрение приложения “Антивирус” существенно дополняет комплекс профилактических и превентивных мер, предпринимаемых компанией», – отметил вице-президент ЕВРАЗа по информационным технологиям Артём Натрусов.

Руководитель департамента «Природные ресурсы» компании Accenture в России и Казахстане Николас Гутьеррес отмечает, что приложение разработано с учётом требований по защите персональной информации сотрудников и включает в себя алгоритмы по предотвращению потенциальных кибер-рисков.