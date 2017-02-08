ЕВРАЗ выделил в 2016 году более миллиарда рублей на улучшение экологических показателей на НТМК и КГОК

В 2016 году ЕВРАЗ направил около 1,2 млрд рублей на природоохранную деятельность Нижнетагильского металлургического (НТМК) и Качканарского горно-обогатительного комбинатов (КГОК). Всего на эти деньги было проведено 40 мероприятий.

В частности ЕВРАЗ НТМК, как отмечает пресс-служба предприятия, провёл большую работу по улучшению экологических показателей коксохимического производства. После модернизации установки сухого тушения кокса планируется, что выбросы в окружающую среду снизятся на 20%. Также НТМК заменило устаревшее оборудования на герметичные установки налива сырого бензола. По подсчётам специалистов НТМК, это позволило сократить выбросы сырого бензола в атмосферу на 5 тонн в год. Кроме того, в конвертерном цеху смонтировали аспирационную систему на установке печь-ковш, которая, как ожидается, увеличит эффективность очистки отходящих газов в четыре раза.

«ЕВРАЗ НТМК планомерно сокращает нагрузку на окружающую среду. С 2008 снижение выбросов в атмосферу составило около 15%», – сообщила пресс-служба корпорации.

Основные природоохранные предприятия на ЕВРАЗ КГОК – это замена устаревшего оборудования системы аспирации фабрики окускования, а также ревизия очистных сооружений Западного карьера и работы.

Агентство новостей «Между строк»