ЕВРАЗ выделил 400 тысяч рублей на строительство нового хоккейного корта в посёлке Горноуральский

Компания ЕВРАЗ направила 400 тысяч рублей на оборудование хоккейного корта в посёлке Горноуральский. Средства были выделены также правительством Свердловской области, администрацией Горноуральского городского округа, предпринимателями и самими жителями посёлка. Общая сумма инвестиций составила 2,8 млн рублей.

Корт построили за два месяца. По периметру спортивной площадки установили борта с калитками, сетчатое ограждение, освещение, боксы для игроков и судей. На корте будут проходить не только хоккейные матчи, но и массовые катания на коньках. Посещать новый каток все желающие смогут бесплатно.

«Удобный ледовый корт предназначен для жителей посёлка разных возрастов. Организация досуга — это то, что сегодня необходимо для развития территорий. Если молодёжь будет отдыхать там, где живёт, тогда и не будет стремиться уезжать из уральских городов», — отметила директор благотворительного фонда ЕВРАЗа на Урале Елена Раудштейн.