Общество

ЕВРАЗ выделил 400 тысяч рублей на строительство нового хоккейного корта в посёлке Горноуральский

27.02.2023 18:05
ЕВРАЗ выделил 400 тысяч рублей на строительство нового хоккейного корта в посёлке Горноуральский

Компания ЕВРАЗ направила 400 тысяч рублей на оборудование хоккейного корта в посёлке Горноуральский. Средства были выделены также правительством Свердловской области, администрацией Горноуральского городского округа, предпринимателями и самими жителями посёлка. Общая сумма инвестиций составила 2,8 млн рублей.

Корт построили за два месяца. По периметру спортивной площадки установили борта с калитками, сетчатое ограждение, освещение, боксы для игроков и судей. На корте будут проходить не только хоккейные матчи, но и массовые катания на коньках. Посещать новый каток все желающие смогут бесплатно.

«Удобный ледовый корт предназначен для жителей посёлка разных возрастов. Организация досуга это то, что сегодня необходимо для развития территорий. Если молодёжь будет отдыхать там, где живёт, тогда и не будет стремиться уезжать из уральских городов», — отметила директор благотворительного фонда ЕВРАЗа на Урале Елена Раудштейн.

Фото: пресс-служба ЕВРАЗа
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