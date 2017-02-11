ЕВРАЗ Урал потратил на улучшение условий труда 140 миллионов рублей

ЕВРАЗ провёл в 2016 году около ста мероприятий по улучшению труда на Нижнетагильском металлургическом (НТМК) и Качканарском горно-обогатительного комбинатах (КГОК), сообщила пресс-служба компании. Всего на эти программы предприятия направили около 140 миллионов рублей. Особое внимание было уделено безопасности работ на железнодорожных сетях.

«На железных дорогах НТМК обновили фонари естественного освещения, на шести станциях провели косметический ремонт и поставили новые окна, – пишет пресс-служба ЕВРАЗа. – КГОК модернизировал освещение на станции “Агломерационная”: здесь установили высокомачтовые опоры, металлогалогеновые светильники и прожекторы со специальной оптикой, которая рассеивает свет на участки большой протяжённости, а также на узкие проходы между вагонами».

В лабораториях НТМК и КГОКа заработали аспирационные установки для очистки воздуха от вредных примесей при проведении испытаний. Также на фабрике окускования ЕВРАЗ КГОКа установлены мощные крышные вентиляторы, что позволило снизить уровень запылённости на складе цеха шихтоподготовки и сократить выбросы пыли в атмосферу.

Кроме того, комбинаты отремонтировали около километра крыш на бытовых и промышленных зданиях, провели ремонт в душевых и санузлах. Для работников фасонно-литейного и коксового цехов ЕВРАЗ НТМК открылись обновлённые столовые.

Ранее корпорации сообщила о выделении в 2016 году 1,2 млрд рублей на природоохранную деятельность Нижнетагильского металлургического и Качканарского горно-обогатительного комбинатов.

Агентство новостей «Между строк»