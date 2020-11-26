ЕВРАЗ произвёл в Качканаре первый взрыв на новом месторождении руд

ЕВРАЗ КГОК произвёл первый взрыв рудного блока на новом Собственно-Качканарском месторождении титаномагнетитовых руд. Его объём составляет 60 кубических метров горной массы, из них более 80% — железная руда, остальное — пустая порода.

«Это историческое событие для ЕВРАЗ Качканарского ГОКа, Качканара и всей Свердловской области, — отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона “Урал” Денис Новоженов. — Мы очень тщательно и серьёзно готовились к этому событию. Ввод в работу нового месторождения позволит нам пополнить запасы выбывающего Гусевогорского месторождения титаномагнетитовых руд и обеспечить стабильную работу не только КГОКа, но и ЕВРАЗ НТМК».

Сейчас на Собственно-Качканарском месторождении завершается формирование трёх первых уступов карьера +640-го, +625-го и +610-го метров. Также на месторождении работает разведочный буровой станок для уточнения запасов.

«На подготовке к вскрытию СКМ было задействовано 11 подрядных организаций, — рассказал менеджер проекта СКМ Александр Трофимов. — Завершено строительство двух перегрузочных пунктов на 6,5 млн тонн руды каждый, на которые самосвалы будут доставлять руду из забоя. Для доставки руды на фабрики построены новые железнодорожные пути, проведена реконструкция железнодорожной станции “Северная”, построены высоковольтные и кабельные линии электропередач. Заканчивается модернизация подстанции № 11, продолжается строительство объектов водоотведения. Начался монтаж системы видеонаблюдения и расширение системы диспетчеризации горного транспорта, действующей на Гусевогорском месторождении».

На реализацию первой очереди развития Собственно-Качканарского месторождения ЕВРАЗ направит 6,4 млрд рублей. Месторождение будет отрабатываться одним карьером. Ожидается, что к 2024 году добыча руды из карьера составит 13 млн тонн в год. При разработке СКМ будет дополнительно создано 135 рабочих мест.

Напомним, в зону взрывных работ на СКМ попадает участок горы Качканар, где находится поселение буддисткой общины «Шедруб Линг». После долгих переговоров и судебных решений с требованием покинуть место поселения члены общины согласились переехать в посёлок Косья в Нижнетуринском городском округе. В октябре ЕВРАЗ КГОК и буддисты общины «Шедруб Линг» согласовали график посещения культовых сооружений туристами. Согласно документу, разрешённые дни посещений — пятница, суббота и воскресенье и только по предварительной заявке. В остальные дни посещение горы Качканар запрещено в целях безопасности самих туристов.

В середине ноября стало известно, что буддисты отказались выполнять соглашение, заключённое с правительством Свердловской области и компанией ЕВРАЗ, согласно которому члены общины обязались до 1 ноября 2020 года полностью освободить земельный участок на горе.