ЕВРАЗ помог воспитанникам спортивного клуба «Кристалл» из Нижнего Тагила
Компания ЕВРАЗ помогла воспитанникам нижнетагильского детско-юношеского спортивного клуба «Кристалл» в организации поездок на областные соревнования. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-службе предприятия, компания направила на оплату поездок юных хоккеистов около 200 тысяч рублей.
«Спортсмены клуба “Кристалл” в этом спортивном сезоне находятся на третьем месте турнирной таблицы Первенства Свердловской области по хоккею среди команд клуба “Золотая шайба”. На днях в физкультурно-оздоровительном комплексе “Президентский” хоккеисты клуба “Кристалл” 2004-2005 годов рождения сыграли одну из круговых игр в рамках Первенства с хоккейным клубом “Мечта”. Со счётом 9:4 выиграли хоккеисты “Кристалла”», – уточняют в компании.
Агентство новостей «Между строк»