ЕВРАЗ подписал соглашение о сотрудничестве с Нижним Тагилом и Качканаром

В Екатеринбурге на «Иннопроме» ЕВРАЗ подписал соглашение о сотрудничестве до 2030 года с правительством Свердловской области, администрацией Нижнего Тагила и Качканарского городского округа.

По словам вице-президента компании, руководителя дивизиона «Урал» Дениса Новоженова, это продолжение соглашений, которые направлены на развитие инфраструктуры и социальной сферы в муниципалитетах.

«Этим соглашением мы гарантируем заинтересованность компании работать более эффективно. Чем больше заработаем, тем краше будут города. В соглашении мы подписали несколько важных объектов. Для Качканара это продолжение финансирования ледового дворца, в Нижнем Тагиле — создание центра профессиональных компетенций», — отметил Новоженов.

По словам мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева, в новое соглашение вошли также реконструкция и оснащение оборудованием пищеблока инфекционной больницы, закупка дорожной техники, благоустройство городских территорий, включая парк «Народный – 2». Результатом первого соглашения между правительством области, городом и ЕВРАЗом стало возведение моста через Тагильский пруд, капитальный ремонт Городского дворца детского и юношеского творчества, строительство культурно-образовательного центра на Гальянке.

Глава Качканарского городского округа Андрей Ярославцев отметил, что в рамках соглашения помимо строительства ледового дворца, планируется обновление коммунальной инфраструктуры муниципалитета.