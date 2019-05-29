ЕВРАЗ отправил более 3 тысяч тонн металлопроката на строительство крупнейшего в Сибири центра по зимним видам спорта 

ЕВРАЗ ЗСМК и ЕВРАЗ НТМК произвели более 3 тысяч тонн высокопрочного металлопроката для спорткомплекса «Байкал» в Иркутске, сообщает пресс-служба холдинга.

Прокат на строительную площадку объекта поставила сбытовая компания ЕВРАЗ Металл Инпром, поставку металлопроката планируется продолжить.

«Термически упрочнённый арматурный прокат А500С диаметром 10–25 мм производства ЕВРАЗ ЗСМК применяется для армирования железобетонных конструкций. Широкополочные горячекатаные двутавры разных типов профилей (от 20Ш1 до 60Ш3) ЕВРАЗ НТМК используются для устройства несущих элементов и перекрытий современного объекта. Арматура ЕВРАЗ ЗСМК А500С является наиболее унифицированным продуктом с точки зрения применения в строительстве. Сочетание высоких прочностных и пластических свойств обеспечивает надёжность и сейсмостойкость железобетонных конструкций в сборном и монолитном строительстве», — рассказали представители холдинга.

По словам специалистов предприятия, высокопрочные двутавры ЕВРАЗ НТМК производятся из стали, легированной ванадием, что позволяет использовать их в условиях экстремально низких температур для различных видов строительных конструкций с высоким уровнем нагрузок.

«Применение балки ЕВРАЗ НТМК позволяет уменьшить металлоёмкость конструкций на 5–15% и таким образом снизить себестоимость строительных проектов. Ранее металлопрокат ЕВРАЗ ЗСМК и ЕВРАЗ НТМК широко использовался при строительстве важных спортивных сооружений России — объектов Олимпиады в Сочи, XXVII Всемирной летней Универсиады в Казани и XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 в Красноярске, Арены легенд и стадиона ЦСКА в Москве и многих других», — отметили в ЕВРАЗе.

Центр в Иркутске объединит в один спортивный комплекс ледовую аренду с трибунами для зрителей вместимостью не менее 6000 человек, два тренажёрных зала, зал для игровых видов спорта, хореографический зал для фигуристов, беговой зал для конькобежцев, конференц-зал, гостиницу со SPA-центром, раздевалки, тренерские, судейские и другие административные и бытовые помещения. Сдать объект в эксплуатацию планируется во втором квартале 2020 года, он станет крупнейшим в Сибири центром зимних видом спорта.