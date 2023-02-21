ЕВРАЗ открывает регистрацию на новый автоквест в Качканаре

ЕВРАЗ открывает регистрацию на традиционный автоквест, который пройдёт 11 марта в Качканаре. В этот раз мероприятие приурочено к 60-летнему юбилею ЕВРАЗ КГОК.

Собрать команду до 5 человек и поучаствовать в квесте может любой желающий старше 18 лет, но по регламенту как минимум один член команды должен быть представителем ЕВРАЗа. Автоквест проводится при соблюдении всех противоэпидемиологических мер, принятых на ЕВРАЗ КГОК и ЕВРАЗ НТМК и действующих на момент проведения мероприятия.

Командам предстоит на время пройти несколько этапов, передвигаясь на автомобилях по зашифрованным в заданиях точкам. Организаторы гонки обещают оригинальные задания, запоминающиеся подарки и сюрпризы от партнёров. Самые быстрые и эрудированные получат денежные призы: 5000, 7000 и 10 000 рублей.

Для участия необходимо зарегистрироваться и ознакомиться с правилами на официальном сайте мероприятия. При себе участники должны иметь фонарик, ручку, а также гаджет с возможностью выхода в интернет. Чем больше устройств, тем проще и удобнее команде. Если гаджетов несколько, то всем необходимо пройти процедуру регистрации на Encounter, ведь именно через эту платформу участники будут получать задания.

«Автоквестом мы открываем мероприятия, приуроченные к 60-летию ЕВРАЗ КГОК. Безусловно, мы рады, что автоквест стал традиционным мероприятием, в котором участвуют люди разных возрастов. Каждый год мы получаем много положительных откликов от участников и болельщиков. Абсолютно точно будут интересные задания, новые знакомства и отличное настроение», — подчеркнул директор ЕВРАЗ КГОК по социальным отношениям Андрей Вахрамеев.

На этот раз партнёрами мероприятия стали: автошкола «Автовек», туристическое агентство «Мир путешествий», выпечка на заказ «Maffin House», студия красоты Татьяны Дружининой, магазин «Энергия света», компания «Квадрат», доставка бургеров «Полный фарш», кинотеатр «Киноплекс», салон цветов и кофе «Аромат», сеть быстрых ресторанов «Фудисон» и салон обуви «M-RNB».