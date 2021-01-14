ЕВРАЗ открыл в Тетюхинском центре ковидное отделение для своих работников 

В Уральском клиническом лечебно-реабилитационном центре имени Владислава Тетюхина в конце прошлого года открылось отделение для лечения сотрудников уральских предприятий ЕВРАЗа, заболевших COVID-19. При поддержке компании было создано 25 койко-мест, укомплектованных необходимым для пациентов с коронавирусной инфекцией оборудованием.
Для ковидного отделения приобретены аппараты искусственной вентиляции лёгких, фибробронхоскоп, дефибриллятор, 25 кислородных увлажнителей, а также аппарат Airvo2 со стартовым набором расходных материалов. Он предназначен для лечения нарушений дыхания и помощи в процессе перехода пациента со сложных вентиляционных режимов на кислородную терапию, рассказывают в пресс-службе компании.
Отделение разделено на две зоны — для медицинского персонала и пациентов. Врачи и медсёстры работают вахтовым методом, по неделям. Питание выдаётся в одноразовых контейнерах.
«Мы направили 20 млн рублей на создание в центре имени Владислава Тетюхина отдельного ковидного отделения для работников дивизиона “Урал”. Компания оплачивает ежесуточное нахождение в нём каждого металлурга или горняка. Основная задача — не допускать развития заболевания даже до средней степени тяжести, обеспечивать выздоровление наших людей. Хочу искренне поблагодарить всех, кто принял участие в реализации этого важного проекта!» — приводят в компании слова вице-президента ЕВРАЗа, руководителя дивизиона «Урал» Дениса Новоженова.
Лечение в Уральском клиническом лечебно-реабилитационном центре прошли уже более 40 сотрудников ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК. В дальнейшем на базе центра планируется открытие отделения для реабилитации металлургов и горняков после перенесения коронавирусной инфекции. На уральских предприятиях ЕВРАЗа работает колл-центр для мониторинга состояния здоровья работников ЕВРАЗа, которые лечатся от COVID-19 амбулаторно или стационарно.
- С начала пандемии металлургическая компания направила на борьбу с новой инфекцией и её осложнениями на Урале более 100 млн рублей. В ближайшее время при участии персонала тагильских медучреждений начнётся вакцинация сотрудников уральских предприятий ЕВРАЗа от COVID-19.
- Для центра Владислава Тетюхина сотрудничество с металлургическим гигантом может стать хорошим подспорьем. Уже несколько лет клиника испытывает финансовые сложности. Осенью прошлого года областной Минздрав не выделил квоты на проведение бесплатных операций по полису ОМС жителям региона.
- Также в сентябре 2020 года сотрудники госпиталя жаловались на то, что не получили от Минздрава Свердловской области более 17 млн рублей за работу с коронавирусными пациентами. Средства ведомство согласилось перечислить только после вмешательства прокуратуры.