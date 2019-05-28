ЕВРАЗ объявил о старте первого этапа инвестпроекта по разработке Собственно-Качканарского месторождения стоимостью 6,4 млрд рублей

Холдинг ЕВРАЗ приступил к реализации первого этапа инвестиционного проекта разработки Собственно-Качканарского месторождения титаномагнетитовых руд с содержанием ванадия, сообщает пресс-служба компании. Промышленную добычу руды из нового карьера планируется начать в первом квартале 2021 года.

Проект включён в перечень инвестиционных проектов, имеющих стратегическое значение для Свердловской области. На реализацию первой очереди проекта планируется направить 6,4 млрд рублей. Месторождение будет отрабатываться одним карьером. Ожидается, что к 2024 году добыча руды из карьера составит 13 млн тонн в год. При разработке месторождения будет дополнительно создано 135 рабочих мест.

«Ввод Собственно-Качканарского месторождения предполагает использование самых современных технологий: карьерных экскаваторов с ёмкостью ковша 20 кубических метров и большегрузных карьерных самосвалов БелАЗ грузоподъёмностью 240 тонн. В дальнейшем планируется разместить крупное дробление руды непосредственно в карьере, подъём руды конвейером на борт карьера, где будут расположены дробилки средне-мелкого дробления. Доставка измельчённой руды на фабрику обогащения будет осуществляться магистральным конвейером», — рассказали в пресс-службе холдинга.

В настоящее время ведётся подготовка к добыче руды: подготовлена вся рабочая документация, начинается строительство автомобильных и железных дорог, линий электропередач, насосных станций, дренажных канав и водоводов. Первые пробные тонны руды будут доставлены на склад уже в 2020 году, в январе 2021-го начнётся их промышленная отгрузка на фабрики. Добыча руды из Гусевогорского месторождения, которое близко к истощению, сократится и к 2030 году составит менее 40 млн тонн ежегодно.

«Реализация первой очереди проекта позволит сохранить добычу руды на ЕВРАЗ КГОКе на уровне 59 млн тонн в год, причём к 2024 году 22% всего объёма руды, добытой на предприятии, будет обеспечивать Собственно-Качканарское месторождение. Это гарантирует стабильную работу другому крупному промышленному предприятию региона — Нижнетагильскому металлургическому комбинату», — отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

Собственно-Качканарское месторождение расположено на склонах горы Качканар, в 5 километрах от Гусевогорского месторождения. Общая длина карьера СКМ — 6 километров, ширина — до 4 километров, высота залегания пород — от 220 до 630 метров. Запасы железных титаномагнетитовых руд, по предварительной оценке, составляют 6,87 млрд тонн, среднее содержание железа — 16,6%. Исходя из потребности предприятия в 60 млн тонн в год, запасов сырья хватит более чем на 100 лет.