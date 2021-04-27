ЕВРАЗ НТМК реализовал крупный экологический проект на коксохимическом производстве

ЕВРАЗ НТМК завершил экологический проект по техническому перевооружению ливневой и канализационной насосных станций коксохимического производства. Благодаря этому полностью исключается попадание загрязнённых стоков в общую канализационную систему комбината и появляется возможность использовать техническую воду в производстве повторно.

На канализационной насосной станции установлено три новых агрегата, создана автоматическая система управления, обеспечены необходимые для работы оборудования условия по температуре и влажности, заменена система внешнего и внутреннего электроснабжения, выполнен ремонт здания, заменены грузоподъёмные механизмы, сообщает пресс-служба ЕВРАЗа. Для перекачки стоков от канализационной насосной станции № 17 установлены новые напорные канализационные водоводы, что привело к полному прекращению утечек воды и исключению внеплановых остановок.

На ливневой насосной станции, аккумулирующей и распределяющей ливневые стоки коксохимического производства, выполнен ремонт технологических трубопроводов, проведён ремонт здания станции, отопления и вентиляции, автоматизирована система управления, смонтирована брызгальная система для охлаждения воды, которая позволяет увеличить потребление воды на собственные нужды и приводит к снижению объёма сточных вод.

«Этот проект не только даёт ощутимый экологический эффект производству, но и позволяет значительно снизить затраты комбината в области водных ресурсов. Работа по переходу ЕВРАЗ НТМК на полностью замкнутый цикл водоснабжения продолжается», — отметил директор по энергетике дивизиона «Урал» Денис Корякин.

Благодаря техническому перевооружению производительность станции возросла до 600 кубометров в час. Инвестиции в проект составили более 160 млн рублей.