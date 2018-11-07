ЕВРАЗ НТМК признан самым экологически ответственным градообразующим предприятием России

Нижнетагильский металлургический комбинат (НТМК, входит в ЕВРАЗ) стал победителем номинации «Лучшее экологически ответственное градообразующее предприятие» в конкурсе «Лидер природоохранной деятельности России — 2018». Как отмечают в пресс-службе предприятия, комбинат был отмечен за работу по снижению нагрузки на окружающую среду.

«В 2018 году ЕВРАЗ НТМК ввёл в эксплуатацию новую доменную печь № 7 с мощной системой аспирации. Над каждым выпуском чугуна установлены верхние улавливающие зонты. Отходящие газы проходят очистку в 5 888 рукавных фильтрах, что снижает их остаточную запыленность в 2,5 раза. В конвертерном цехе комбината продолжается техническое перевооружение аспирационных систем миксерного отделения», — сообщают на ЕВРАЗ НТМК.

Напомним, что летом 2018 года экологическая служба комбината впервые провела зарыбление водоёмов Нижнего Тагила. В Ленёвское водохранилище и Нижнетагильский пруд специалисты-экологи выпустили пять тысяч мальков белого амура.

Ежегодный экологический конкурс «Лидер природоохранной деятельности России» проводится по инициативе международного форума «Мировой опыт и экономика России». В состав жюри конкурса входят представители федеральных министерств, профильных комитетов Совета Федерации и Госдумы, руководители общественных организаций, известные учёные и ректоры вузов.