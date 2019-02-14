ЕВРАЗ НТМК потратит на реконструкцию домны №6 150 млн долларов

Нижнетагильский металлургический комбинат (входит в ЕВРАЗ) потратит на переоборудование домны № 6 150 млн долларов, сообщает пресс-служба компании. В настоящее время выбраны поставщики и заключены контракты на поставку технологического оборудования и средств автоматизации. Первые поставки оборудования для домны ЕВРАЗ НТМК запланированы на III квартал 2019 года. Пуск доменной печи в работу запланирован на октябрь 2020 года.

«Модернизация доменной печи № 6 даст нам возможность выпускать чугун на двух новых современных домнах. После запуска печи мы остановим выработавшую свой срок домну № 5 и сделаем ещё один большой шаг к снижению нагрузки на окружающую среду Нижнего Тагила», — отметил управляющий директор ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарёв.

Управление доменной печью № 6 будет полностью автоматизировано. Как и на ДП № 7, загрузка сырья и топлива производится без участия человека. Интеллектуальная система за счёт сбора и анализа статистической информации позволяет определить оптимальный технологический режим и управлять доменной плавкой без участия человека. Степень очистки воздуха на ДП № 6 вырастет по сравнению с ранее действовавшими печами. Основные агрегаты и средства автоматизации комбинат получит в 2020 году.