ЕВРАЗ НТМК освоил выпуск новых труб и рельсов для метро

Металлурги ЕВРАЗ НТМК в 2018 году освоили 14 новых профилей металлопроката, включая контактные рельсы для линий метрополитена, новые трубные заготовки и несколько видов новых железнодорожных колёс, сообщает пресс-служба компании.

Также на НТМК увеличили число профилей для внешнего рынка.

«В цехе прокатки широкополочных балок освоены три новые группы двутавров: колонный двутавр 15К для внутреннего рынка, НЕ260, НЕ320 — колонные двутавры по Европейскому стандарту. Также в 2018 году были произведены двутавры новых профилеразмеров 30Ш0 и 35К1,5», — сообщили в компании.

Сейчас ЕВРАЗ НТМК может выпускать 300 балочных профилей и более 60 видов железнодорожных колёс. Металлопрокат производится из природнолегированной конвертерной стали из ванадиевого чугуна без применения лома — такой материал лучше всего выдерживает высокие нагрузки и экстремально низкие температуры.