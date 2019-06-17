ЕВРАЗ НТМК обеспечит комбинат электричеством с помощью доменного газа

ЕВРАЗ НТМК будет собирать доменный газ из своей новой печи № 7, чтобы генерировать электроэнергию для предприятия, сообщает пресс-служба компании.

Сейчас предприятие готовит проект нового комплекса газотурбинной расширительной станции стоимостью 18 млн долларов.

«В рамках проекта будет построен комплекс газотурбинной расширительной станции, в котором смонтируют газовую утилизационную бескомпрессорную турбину ГУБТ-16, генератор и энергетические сети. Комплекс будет оснащён современными автоматическими системами газоанализа и пожаротушения. Доменный газ будет пропускаться через турбину, в результате чего энергия от давления газа преобразуется в электричество. Подобное оборудование на ЕВРАЗ НТМК устанавливается впервые и отвечает самым современным экологическим требованиям», — рассказали на предприятии.

Отмечается, что сейчас ЕВРАЗ НТМК на 75% обеспечивает себя электроэнергией. Установка турбины позволит НТМК дополнительно сэкономить на покупке электричества и снизить себестоимость продукции. Проект на поставку оборудования уже заключён, запустить её планируют во второй половине 2020 года.