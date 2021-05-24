ЕВРАЗ НТМК направил 30 млн рублей на усиление экологического контроля

ЕВРАЗ НТМК направил около 30 млн рублей на приобретение нового современного оборудования, которое будет вести экологический контроль на территории предприятия и в зоне его влияния. Новая техника позволит более точно проводить замеры, наблюдения и анализы для принятия мер для снижения нагрузки на окружающую среду.

Для забора проб воздуха и газопылевых потоков приобретены современные зонды, пробоотборники, газоанализаторы. Они, по сравнению с устройствами прошлых лет, более точные, удобные и функциональные, имеют расширенный диапазон измерений. Компактный блок контроля пробоотбора выполняет замеры, которые ранее проводились тремя отдельными приборами.

Для подготовки проб и анализа собранных данных приобретён автоматизированный аппаратный комплекс, современные приборы и вспомогательное оборудование: культиваторы, микроскоп, центрифуга, хроматограф.

Для проведения выездных замеров приобретена передвижная лаборатория для контроля состояния атмосферы в зоне влияния предприятия и в жилых кварталах Нижнего Тагила. Лаборатория оснащена аппаратурой, которая позволяет отбирать и анализировать состояние воздуха по более чем 10 параметрам на месте, не возвращаясь в стационарную лабораторию. Автоматический анализатор определяет содержание веществ в воздухе, бортовой компьютер фиксирует точки, в которых произведены замеры. Также лаборатория оснащена холодильником для сохранения проб в жаркую погоду. Передвижной экологический патруль берёт замеры в 4-5 точках, которые выбираются в зависимости от направления ветра с подветренной стороны комбината. Для определения направления ветра передвижная лаборатория оснащена собственной метеостанцией.