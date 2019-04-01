ЕВРАЗ НТМК направил 3 тысячи тонн стальных двутавров для строительства крупнейшего ТЦ Северного Кавказа

Более 3000 тонн двутавровых балок ЕВРАЗ НТМК использовано для строительства торгово-развлекательного центра «Грозный Молл», сообщает пресс-служба компании.

«Двутавровые балки длиной от 6,5 до 12,5 метра применялись для возведения основных конструкций здания. Двутавры с параллельными полками изготовлены из стали марки С345-5, легированной ванадием, что делает металлопрокат более стойким к нагрузкам и коррозии. Применение двутавров с параллельными полками позволяет снизить себестоимость строительства и повышает прочность конструкции», — говорится в сообщении компании.

На предприятии отмечают, что в цехе прокатки широкополочных балок ЕВРАЗ НТМК уже освоено более 300 видов двутавров, а в 2019 году планируется освоить ещё несколько видов балки по евростандартам HE-200 и HE-180.

«Балка ЕВРАЗ НТМК использовалась при возведении крупных объектов России: спортивных сооружений Олимпиады в Сочи, чемпионата мира по футболу, Всемирной зимней Универсиады в Красноярске», — отмечают в холдинге.

Торгово-развлекательный центр «Грозный Молл» станет крупнейшим на юге России. Четырёхэтажный развлекательный комплекс объединит под одной крышей 180 магазинов, 19 ресторанов и кафе, кинотеатр и подземный паркинг на 800 мест. Площадь будущего здания в 132 тысячи кв. метров превышает размер 25 футбольных полей. На сегодняшний день сооружение готово на 80%.