ЕВРАЗ направил на экологические проекты более 1 млрд рублей 

В 2017 году ЕВРАЗ направил на экологические программы своих металлургических и угольных предприятий более 1 млрд рублей и получил от Минприроды награду за активную экологическую политику.

Сразу три проекта компании вошли в перечень мероприятий Года экологии в России. В рамках выставки «ЭКОТЕХ’17» состоялся торжественный запуск модернизированной установки сухого тушения кокса на ЕВРАЗ НТМК. Техническое перевооружение установки сухого тушения кокса предусматривает 100%-й сбор избыточных газов с холодных свечей и передачу их в виде топлива в другие подразделения комбината, что позволит оптимально использовать вторичные ресурсы, образующиеся при сухом тушении, а также существенно снизить экологическую нагрузку на окружающую среду Нижнего Тагила. Инвестиции ЕВРАЗа в проект составили 175 млн рублей.

В феврале 2017 года компания также запустила две аспирационные установки на ЕВРАЗ Западно-Сибирском металлургическом комбинате (ЕВРАЗ ЗСМК), которые обеспечат дальнейшее снижение забора воды из реки Томь. По всем трём программам в 2016 году были подписаны четырёхсторонние соглашения между компанией, Министерством природных ресурсов и экологии, Росприроднадзором и областным руководством.

«Одна из наших основных задач — снижение нагрузки на окружающую среду и улучшение условий жизни в городах, где расположены наши предприятия. С 2001 года предприятия компании сократили выбросы в атмосферу Новокузнецка на 43%, Нижнего Тагила — на 24%. Дальнейшее снижение на 20% обеспечит проект модернизации установки сухого тушения кокса, который мы только что запустили», — отметил директор ЕВРАЗа по координации природоохранной деятельности Максим Епифанцев.

Также в 2017 году ЕВРАЗ завершает важный проект на ЗапСибТЭЦ (филиал ЕВРАЗ ЗСМК) по переводу котла № 9 с угля на сжигание вторичных газов, которые ранее не утилизировались. Это обеспечит снижение выбросов пыли, образующихся при сжигании твёрдого топлива, и улучшит экологическую обстановку в городе. Производство электроэнергии возрастёт почти на 10%, что позволит повысить энергоэффективность комбината. Сейчас идут пуско-наладочные работы. Общие вложения ЕВРАЗа в проект составили около 800 млн рублей.

Кроме того, ЕВРАЗ реализует экологические проекты на угольных активах. В 2017 году новые очистные сооружения заработали на трёх шахтах Распадской угольной компании: «Распадская-Коксовая», «Абашевская», «МУК-96». Затраты компании превысили 300 млн рублей.