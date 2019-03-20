ЕВРАЗ направил более 900 млн рублей на охрану труда сотрудников на Урале

В 2018 году на ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК улучшены условия труда четырёх тысяч металлургов и горняков, сообщает пресс-служба холдинга. Компания направила на программы по охране труда и промышленной безопасности более 900 млн рублей.

В частности, на Нижнетагильском металлургическом комбинате в шести цехах установлена система блокировки оборудования LOTO, которая не позволяет запустить агрегат во время ремонта. Приобретено более 700 индивидуальных газоанализаторов для 24 структурных подразделений. Разработано более 400 карт пошагового выполнения технологических операций. В цехе прокатки широкополочных балок установлены антивибрационные кресла в мостовых кранах. Для эффективной очистки от пыли в углеподготовительном цехе и на ТЭЦ начали использовать установки вакуумной пылеуборки.

На ЕВРАЗ КГОК заменено освещение на складах цеха подготовки производства и участках железнодорожных путей станции Дробильная, в вагонно-ремонтном депо построена новая вентиляция, заменены кабины мостовых и козловых кранов в трёх цехах. В цех дробления закупили радионаушники для снижения нагрузки на слуховые органы сотрудников при взаимодействии на удалённых расстояниях.

«На ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК каждый работник обеспечен средствами индивидуальной защиты, проходит плановые медосмотры и обследования, бесплатно вакцинируется и льготно проходит санаторно-курортное лечение. Для сотрудников организована доставка экологически чистой питьевой воды. Сотрудники горячих цехов регулярно получают минеральную воду, витамины, компенсационные выплаты на молоко», — поясняют в пресс-службе.

В 2018 году на предприятиях ЕВРАЗа на Урале продолжились ремонты бытовых помещений. Приведены в порядок две столовых, здравпункт и более 20 душевых. Отремонтированы тротуары на территории комбинатов. В здравпункты закуплено 10 стационарных автоматических тонометров для измерения артериального давления.