ЕВРАЗ и Авраам Руссо поздравили металлургов в Нижнем Тагиле 

В Нижнем Тагиле в самом разгаре празднования Дня металлурга. Накануне, 19 июля, у подножия Лисьей горы прошёл торжественный митинг, где участие приняли первый заместитель главы города Вячеслав Горячкин, управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК Алексей Кушнарев, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов, депутат ЗакСО и председатель профкома ЕВРАЗ НТМК Владимир Радаев, действующие сотрудники и ветераны металлургического производства.

Поздравляя коллег, Алексей Кушнарев подчеркнул важность заложенной несколько лет назад традиции собираться у монумента тагильским металлургам.

«В этот день мы вспоминаем своих наставников, ветеранов отрасли, чествуем сегодняшних работников предприятия, представителей славных трудовых династий, желаем доброго пути молодым специалистам, которым предстоит осваивать новые технологии. Пусть эта традиция сохраняется и крепнет год от года», — отметил Кушнарев.

Вячеслав Горячкин также подчеркнул, что город был основан благодаря развитию металлургии на Среднем Урале.

Далее череду праздничных мероприятий продолжил торжественный приём в центре культуры и искусств НТМК. За добросовестный труд и большой вклад в развитие металлургического производства 230 наград регионального, городского и корпоративного значений получили металлурги ЕВРАЗ НТМК. Среди прочих грамоту Законодательного Собрания Свердловской области получил Ильдар Загрутдинов. Он пришёл на комбинат в конце 2000 года, работал инженером. После активно продвигался по карьерной лестнице, и сейчас он начальник административного управления Дивизиона «Урал».

«Мне нравится, что все слова на комбинате подкреплены делами, как говорится: "Не словом, а делом". И кто бы что ни говорил, начиная от простого работника и заканчивая директором, ЕВРАЗ - это большая семья»,— отметил Ильдар Загрутдинов.

Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона «Урал» Денис Новоженов отметил, что у компании сейчас огромное количество планов и только благодаря хорошей совместной работе можно добиться больших успехов в производстве.

После награждения всех металлургов ждала праздничная программа. Поздравить тагильчан приехал певец Авраам Руссо, яркий мужчина с красивым голосом и в костюме с позолотой не оставил равнодушной ни одну женщину в зале ДК НТМК.

А в субботу металлургов и весь Нижний Тагил поздравят праздничным фейерверком, который в 23:30 прогремит над акваторией тагильского пруда. А чтобы тагильчанам было удобнее добраться до дома в праздничную ночь, маршрутки и трамваи будут развозить жителей города до часа ночи.