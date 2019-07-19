В День металлурга автобусы и трамваи будут развозить жителей Нижнего Тагила до часа ночи (МАРШРУТЫ)

В Нижнем Тагиле в День металлурга маршрутки и трамваи будут развозить празднующих жителей города до часа ночи. После окончания праздничного салюта, который начнётся в 23:30 на набережной тагильского пруда, от остановок «Драмтеатр» и «Театр кукол» будет организован развоз пассажиров трамваями по маршрутам № 3, 12 и 15. Для жителей Тагилстроя с 18:20 до 00:20 запустят трамвай по маршруту № 2. Подробное расписание движения электротранспорта 20 июля опубликовано на официальном сайте МУП «Тагильский трамвай».

Трамвайный маршрут № 2 будет ездить по маршруту: Тагилстрой (конечная) — пр. Ленина — ул. Островского. Трамвайный маршрут № 3 будет курсировать двумя вагонами по маршрутам: ул. Островского — пр. Ленина — Красный Камень — Выя — ул. Островского и ул. Островского — Выя — Красный Камень — пр. Ленина — ул. Островского. Трамвайный маршрут № 12 — по маршруту: ул. Островского — Пихтовые горы. Трамвайный маршрут № 15 — по маршруту: Новая Кушва — Центр — ГГМ.

Движение автобусов будет организовано:

— от остановки «к/т “Современник”» до ГГМ по маршруту: пр. Ленина — ул. Челюскинцев — Черноисточинское шоссе — пр. Октябрьский — пр. Уральский — ул. Бригадная, «Пристань».

— от остановки «к/т “Современник”» до мкр. Рудник им. III Интернационала по маршруту: пр. Ленина — пр. Мира — ул. Циолковского — ул. Индустриальная — ул. Металлургов – ул. Красных Зорь — ул. Балакинская — ул. Перова — ул. Ульяновская, «м-н “Огонёк”».

— от остановки «к/т “Современник”» — по маршруту № 17 к/т «Современник» — НТИИМ.

— от остановки «Театральная площадь» по маршруту: пр. Ленина — пр. Мира — ул. Победы — ул. Космонавтов — ул. Фрунзе — ул. Островского — ул. Газетная — ул. Первомайская — пр. Ленина.

— от остановки «Театральная площадь» до мкр. Рудник им. III Интернационала по маршруту: пр. Ленина — ул. Островского — ул. Фрунзе — ул. Космонавтов — ул. Победы — пр. Мира — ул. Циолковского — ул. Индустриальная — ул. Металлургов — ул. Красных Зорь — ул. Балакинская — ул. Перова — ул. Ульяновская, «м-н “Огонёк”».

— от железнодорожного вокзала до п. Северный (маршрут № 58).

— от железнодорожного вокзала до Дзержинского района: пр. Вагоностроителей — ул. Зари — пр. Ленинградский — ул. Юности.

Уличное освещение на проспектах Ленина и Мира в мэрии обещают отключить только в 01:30.

Напомним, в День металлурга в Нижнем Тагиле перекроют движение транспорта по улице Горошникова от дома № 72 до улицы Первомайской, а также улицу Пархоменко на участке от проспекта Строителей до улицы Горошникова. Проезд транспорта ограничат только с 22:30 и до окончания фейерверка.