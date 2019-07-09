В день металлурга из-за фейерверка перекроют движение транспорта по главным улицам Нижнего Тагила

20 июля, в День металлурга, в Нижнем Тагиле перекроют движение транспорта по улице Горошникова от дома №72 до улицы Первомайская, а также улицу Пархоменко на участке от проспекта Строителей до улицы Горошникова. Проезд транспорта ограничат только с 22:30 и до окончания фейерверка, который начнётся в 23:30 на набережной тагильского пруда.

В постановлении городской администрации говорится о продлении работы общественного транспорта. Маршрутки и трамваи будут развозить празднующих тагильчан до часа ночи. А уличное освещение на проспектах Ленина и Мира обещают отключить в 1:30.