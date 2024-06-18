Евгений Куйвашев заявил о создании оздоровительного лагеря на юге страны для детей Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе своего сегодняшнего выступления перед депутатами Законодательного собрания сообщил о создании оздоровительного лагеря на юге страны для уральских детей.

«Коллеги из Министерства по управлению госимуществом сейчас занимаются подбором площадок. Как только будет выбрана территория под размещение детского лагеря, мы обязательно посоветуемся [с депутатам Заксобрания], чтобы все понимали, какой проект мы вместе будем реализовывать», — сказал Евгений Куйвашев.

Глава региона поручил заместителю губернатора Павлу Крекову проработать программу развития загородных лагерей, уточнив, что она должна быть рассчитана на 5–10-летний срок. Принять программу планируется уже в этом году.

Губернатор отметил также, что на развитие детских загородных лагерей будут привлекаться средства инвесторов.

«Мы будем предлагать [инвесторам] направлять средства в развитие частных детских загородных лагерей, полностью освобождать их от налогов, обеспечивать инфраструктурой. И обеспечивать гарантированным контрактом по заполнению при соблюдении качества предоставляемых услуг», — сообщил губернатор, отвечая на вопросы депутатов.

По его словам, аналогичный принцип может быть использован при возведении детского реабилитационного центра и частных гериатрических центров.

Напомним, что в Нижнем Тагиле на подготовку к летней оздоровительной кампании было выделено 107 млн 250 тысяч рублей. В 2024 году оздоровление тагильских школьников организовано в девяти загородных лагерях. Выделенные средства направлены на облагораживание территорий и капитальный ремонт.