В Нижнем Тагиле на подготовку детских лагерей к летнему сезону выделят более 107 млн рублей

В Нижнем Тагиле на подготовку к летней оздоровительной кампании выделят 107 млн 250 тысяч рублей, сообщили в мэрии.

В 2024 году оздоровление тагильских школьников будет организовано в 9 загородных лагерях. Выделенные средства пойдут на облагораживание территорий и капитальный ремонт. Подрядные организации должны выполнить строительные работы и подготовить лагеря для безопасного отдыха детей к началу летних каникул.

«Большая часть средств пойдёт на капитальные и текущие ремонты оздоровительных организаций. В “Лесном ручейке” отремонтируем корпус № 2, в “Звонких голосах” приведём в порядок два жилых здания. В “Антоновском” строители обновят кровлю четвёртого корпуса», — пояснил замглавы администрации города Валерий Суров.

Также необходимо отремонтировать фасад приёмно-медицинского корпуса в детском оздоровительном комплексе «Звёздный» и заменить автоматическую пожарную сигнализацию в «Антоновском».

В мэрии отмечают, что в предстоящие летние каникулы организованными видами отдыха будет охвачено 38 тысяч тагильских детей. Почти 7 тысяч ребят проведут время в загородных оздоровительных лагерях, 360 человек поправят здоровье в санаториях, больше 11 тысяч детей отдохнут в лагерях с дневным пребыванием.

Приём заявлений на предоставление путёвок в детские загородные оздоровительные лагеря на летние каникулы будет проводиться с 4 по 13 апреля через личный кабинет на «Госуслугах» или очно в МФЦ.