Евгений Куйвашев прокомментировал перевод скорой помощи в Нижнем Тагиле в частные руки

Сегодня на ежегодной пресс-конференции губернатора Свердловской области журналисты подняли вопрос о передаче скорой помощи в ряде городов региона, в том числе в Нижнем Тагиле, в частные руки. Евгений Куйвашев отметил, что передача автопарка скорой помощи на аутсорсинг — это уже общероссийская практика и система положительно зарекомендовала себя в Екатеринбурге.

«В Екатеринбурге давно и успешно работают частные скорые, вкладывают в обновление автопарка. Более 100 млн рублей направят на приобретение новых автомобилей. Во всём мире скорые передаются на аутсорсинг, они зарабатывают деньги. Это нормальная практика. В Екатеринбурге у коллег нет вопросов по поводу аутсорсинга. Все нормально работают. Никто никого увольнять не будет, наоборот, и зарплаты будут больше. Проект не провальный. Мы хотим привлечь дополнительные деньги от бизнеса в медицину. Мы ставим задачу полностью обновить автопарк, и мы к этому придём», — заявил губернатор.

Напомним, в конце прошлого года на собрании с водителями тагильской скорой помощи было объявлено, что с апреля 2020 года автомобильный парк может быть передан на аутсорсинг частной компании, а сотрудникам будет предложено заключить отдельный договор.

С начала 2019 года в областном Минздраве ведутся разговоры о возможном переводе скорых на аутсорсинг. Как ранее писало агентство «ФедералПресс», за тендер, кроме подконтрольного «Ростеху» «Агентства инвестиций в социальную сферу», намерены бороться пермский бизнесмен Евгений Фридман, который является самым опытным игроком на данном рынке, и сын топ-менеджера «Газпром нефти» Владислава Барышникова Данил со своей компанией «Эффективная система здравоохранения».

Программа передачи транспортных услуг скорой медицинской помощи на аутсорсинг была впервые внедрена в 2008 году в Пермском крае, но активное развитие получила в 2012–2013 годах. Считается, что за счёт частных инвестиций автопарк скорой помощи существенно обновится, а региональные бюджеты получат значительную экономию средств.