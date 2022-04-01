Евгений Куйвашев поручил правительству продумать, как поддержать фастфуд в Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил правительству региона продумать меры по поддержке ресторанов быстрого питания в связи с уходом западных брендов. Как сообщили в департаменте информполитики Свердловской области, главной задачей поддержки должно стать сохранение самих заведений и их персонала, чтобы они смогли работать под другой вывеской. Для этого, возможно, будут выделяться специальные гранты.

По данным Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона, о своём уходе с рынка на данный момент заявили два иностранных бренда. По поручению губернатора министерство изучит ситуацию в целом, намерения других компаний, а также подготовит предложения о мерах поддержки.

Напомним, многие иностранные бренды заявили о своём уходе с российского рынка после начала военной спецоперации на Украине. В том числе приостановили деятельность рестораны быстрого питания McDonald’s, KFC и Burger King. Руководство ресторанов KFC в Нижнем Тагиле пока не комментирует ситуацию.