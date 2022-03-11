Ждать ли закрытия тагильских ресторанов Burger King после санкций Запада? 

На официальном сайте американской компании Burger King 10 марта появилось сообщение о том, что она приостановила всю корпоративную поддержку российского рынка, включая маркетинг и цепочку поставок, а также отказала в одобрении инвестиций и расширения сети ресторанов. Несмотря на это, в Нижнем Тагиле сеть ресторанов быстрого питания американской франшизы продолжит работу.

В Нижнем Тагиле на сегодняшний день работают 5 точек сети Burger King, все принадлежат одному собственнику. До событий 24 февраля русской сети помогал международный офис. Теперь решение о дальнейшей работе и поставках принимают руководители в России, пояснили АН «Между строк» в местном ресторане франшизы.

«Мы ресторан франшизного типа и по договору напрямую не подчиняемся головному офису в США. Помощь из-за границы была, но минимальная. Теперь наши рестораны будут справляться сами, без корпоративной поддержки из Америки», — рассказал управляющий рестораном Burger King в ТЦ «Александровский пассаж» Кирилл.

Напомним, многие иностранные бренды заявили о своём уходе с российского рынка после начала военной спецоперации на Украине. В том числе приостанавливают деятельность рестораны быстрого питания McDonald’s, KFC и Burger King. Руководство ресторанов KFC в Нижнем Тагиле пока не комментирует ситуацию.