В Нижнем Тагиле закрылся магазин шведского бренда H&M

Сегодня, 3 марта, в Нижнем Тагиле в ТЦ DEPO на Свердловском шоссе перестал работать магазин шведского бренда одежды H&M. Накануне на сайте магазина и в мобильном приложении появилось объявление об обновлении ресурса.

Ранее представители компании выпустили официальное заявление о приостановке работы магазинов в России из-за военной спецоперации на Украине.

Как рассказали АН «Между строк» сотрудники магазина H&M, он закрыт временно, никого не увольняли. По их словам, персонал временно отпущен домой, то же самое было во время локдауна, когда торговые центры были закрыты из-за пандемии.

Добавим, что в ТЦ DEPO работают другие магазины зарубежных брендов: испанской одежды Bershka, немецкой обуви Tamaris, французской косметической компании Yves Rocher и итальянской одежды Zolla. В данный момент магазины открыты.