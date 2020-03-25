Евгений Куйвашев попросил жителей Свердловской области старше 65 лет оставаться дома до 12 апреля

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram попросил всех жителей региона старше 65 лет оставаться дома две недели — до 12 апреля — для профилактики коронавируса COVID-19.

Он подчеркнул, что самоизоляция находящихся в группе риска сейчас критически важна. Кроме того, Куйвашев создал две рабочие группы, которые будут следить за экономической ситуацией в регионе и должны выработать меры поддержки для бизнеса, чтобы предприниматели смогли пережить кризис. Отдельно губернатор призвал глав муниципалитетов внимательно следить за профилактикой коронавируса — в частности, за тем, как проводится дезинфекция.

«Если транспортники или сотрудники служб ЖКХ отказываются проводить дезинфекцию или делают это плохо, нужно их наказывать вплоть до увольнения», — написал Куйвашев.

В Свердловской области официально подтверждено 13 случаев заражения коронавирусом, все пациенты находятся в ГКБ № 40. Официально на территории региона запрещено проведение массовых мероприятий численностью более 50 человек. Ученики школ и вузов переведены на дистанционное обучение.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».