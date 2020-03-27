Евгений Куйвашев попросил работодателей отпустить на самоизоляцию родителей маленьких детей

Работодатели обязаны отпускать сотрудников на самоизоляцию, если им не с кем оставить детей по причине закрытия детских садов на следующей неделе из-за указа президента РФ Владимира Путина в связи с пандемией коронавируса, заявил в Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Он попросил жителей региона сообщать о проблемах с уходом на выходные на горячую линию «Стопкоронавирус» 8(800)200-01-12 или по телефону 112.

«Мы обязательно поговорим с работодателем, разберёмся в этой ситуации», — заявил он.

Куйвашев также обещал подписать указ, обязывающий работодателей обеспечить средствами индивидуальной защиты сотрудников тех предприятий, которые продолжат работу в выходную неделю, например сотрудников продуктовых магазинов.

По данным на 27 марта, в Екатеринбурге находятся 20 человек с подтверждённым диагнозом «коронавирус» и ещё более 200 — под наблюдением врачей в ГКБ № 40 и ЦГКБ № 6. У большей части пациентов удовлетворительное состояние, трое в состоянии средней степени тяжести, без потребности в использовании аппарата искусственного дыхания.

В Свердловской области, как и во многих других регионах, действует режим повышенной готовности. По указу губернатора с 28 марта по 3 апреля в регионе должны быть закрыты все торговые центры, магазины, кроме продуктовых и аптек, организации бытового обслуживания, кроме ритуальных, рестораны, все развлекательные учреждения.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».