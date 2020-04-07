Евгений Куйвашев попросил мэров муниципалитетов не препятствовать проведению похорон в период эпидемии

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своём Instagram заявил, что мэры муниципалитетов не должны препятствовать проведению похорон во время режима самоизоляции в связи с эпидемией коронавируса. Глава региона написал, что получил жалобу от одного из жителей области, что из-за карантина людям не дают прощаться со своими родными. При этом не уточняется, из какого города обратившийся.

«Приходится прощаться чуть ли не на обочине или не прощаться вообще: просто из дома забрали тело, и всё», — говорится в обращении к губернатору.

Вопрошающий также поинтересовался, возможно ли открыть для прощания залы в крематориях.

«Никто не вправе отказывать близким в нормальном погребении человека. Предоставление ритуальных услуг изначально не было ограничено ни решениями федеральных властей, ни документами, которые мы принимали на областном уровне. Все понимают, насколько это чувствительная тема. Конечно, людям надо дать возможность попрощаться со своими близкими в достойных условиях. Я обязательно переговорю с мэром города, в чьём ведении находится этот вопрос. При этом организации, которые оказывают ритуальные услуги, должны, конечно, создать все условия для социального дистанцирования людей, которые пришли на прощание», — ответил Куйвашев.

Напомним, ритуальные агентства входят в перечень компаний, которые могут работать в Свердловской области в период режима изоляции.

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